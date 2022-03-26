Премьер-министр Польши: Страны-члены НАТО выразили свое одобрение Миротворческой миссии
Не исключено, что войска НАТО появятся в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечает, что все больше стран поддерживают миротворческую миссию НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также отмечаем, что это должно быть миссия НАТО.
Для тех, кто скептически настроен, а такие были и в зале Европейского совета, я бы хотел, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным местом, откуда бегут люди.
Я думаю, что сегодня, несмотря на варварское поведение Путина и русских, российских солдат, мы можем представить худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и хуже сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", - сказал Моравецкий.
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