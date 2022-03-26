В Мелитополе оккупанты заставляют людей сообщать, "где живут фашисты"

В Мелитополе, находящемся в российской оккупации, началась охота на противников россии. Об этом сообщает спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными", - говорит чиновник.

Также добавляется, что в Бердянске продолжается давление со стороны россиян на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В то же время украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.