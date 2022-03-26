УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Мелитополе оккупанты заставляют людей сообщать, "где живут фашисты"
В тренде

В Мелитополе оккупанты заставляют людей сообщать, "где живут фашисты"

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Русские продолжают террор

В Мелитополе оккупанты заставляют людей сообщать, "где живут фашисты"

Скрин: unian.net

Новина українською

В Мелитополе, находящемся в российской оккупации, началась охота на противников россии. Об этом сообщает спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными", - говорит чиновник.

Также добавляется, что в Бердянске продолжается давление со стороны россиян на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В то же время украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Иван Арефьев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
leoniddnipro (Днепропетровск)
26.03.2022 в 10:23
Всім відомо,що фашисти живуть від ростова до камчатки!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...