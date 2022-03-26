Фашисты обстреливают продуктовые склады в Северодонецке
Бьют уже неделю
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Рашистские войска прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай у себя в телеграмме.
"Они знают, где они расположены, и не знают, наполненные они или нет. Несколько прицельных попаданий врага по продовольственным складам в Северодонецке за неделю. Очередное - 25 марта вечером. К счастью, никто не пострадал. Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак "русского мира" - оставить мирных жителей без еды. Это они называют "спецоперацией". Однако гуманитарной катастрофы на Луганщине не будет. Мы развозим продукты питания и все необходимое по подвалам и бомбоубежищах, ежедневно эвакуируем людей в безопасные регионы страны, восстанавливаем коммуникации, насколько это возможно.
Подвозить пищу помогают патрульные полицейские и спасатели. Последние, следует отметить, вчера доставили десятки тонн воды в Лисичанск и Золотое, им удалось даже запустить одну из насосных станций в Рубежном и частично подать воду в город", - сообщил областной глова.
Также Гайдай сообщил ситуацию на фронте. По его словам, на Луганщине и Донеччине отражены девять атак врага за 25 марта.
"Украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Общие потери захватчиков составили до 170 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Напомним, что в течение суток россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево. Повреждены 10 жилых домов, куда произошли попадания снарядов врага. Это 4 многоэтажки и 6 частных. Из-под завалов эвакуированы 7 лиц, еще три человека погибли", - сообщил Гайдай.
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