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Русня нанесла удар по военной части в Житомире. Корректировщиков уже задержали

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Мэр говорит, что в город уже заехали много фанатов "русского мере"

Русня нанесла удар по военной части в Житомире. Корректировщиков уже задержали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

25 марта войска фашистской росии нанесли удар по военной части в Житомире. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухолин.

"Нам сегодня прилетело. Ракета ударила по военной части. Слава Богу, более-менее все нормально. Взяли после этого двух людей, у которых были фото объекта со всех сторон. Поэтому смотрите осторожно, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей заброшены в город, давно уже здесь находятся и ждут русский мир", - сообщил в видеообращении мэр.

Также он рассказал о людях, которых забрали от "русского мира" из северных районов Житомирской и Киевской областей.

"Надо пообщаться с теми людьми, которых мы вывозили из-под Иванкова, Макарова и других сел на севере Киевской и Житомирской областей. Это просто ужас, что они рассказывают. Приходят, тех, кто служил в АТО, забирают и просто расстреливают. И это просто страшно. Также маленькие дети, которые вышли оттуда, это страшно", - сказал Сухомлин.

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В статье: война с Россией
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