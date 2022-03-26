Русня нанесла удар по военной части в Житомире. Корректировщиков уже задержали

25 марта войска фашистской росии нанесли удар по военной части в Житомире. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухолин.

"Нам сегодня прилетело. Ракета ударила по военной части. Слава Богу, более-менее все нормально. Взяли после этого двух людей, у которых были фото объекта со всех сторон. Поэтому смотрите осторожно, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей заброшены в город, давно уже здесь находятся и ждут русский мир", - сообщил в видеообращении мэр.

Также он рассказал о людях, которых забрали от "русского мира" из северных районов Житомирской и Киевской областей.