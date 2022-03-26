Глава Сумской ОВА: Продолжаются победные бои, и я уверен, что скоро мы освободим некоторые районы

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о ходе событий в области:

"Продолжаются бои. Продолжаются ожесточенные бои. Но это победоносные бои, и я уверен, что очень скоро мы сможем сказать, что мы уволили некоторые общины Сумской области.

Идут бои в Тростянецкой общине, в Ахтырском районе несколько населенных пунктов. Продолжается, к сожалению, обстрел пригородов г. Сумы. Сегодня днем ​​была осуществлена ​​бомбардировка г. Ахтырка. Снова большой взрыв, снова бомба, большие разрушения. Ахтырка является неким объектом особого, чрезмерного внимания врага.

Очень важный нюанс - нельзя сегодня ни в коем случае повредить тем действиям и той работе, которую ведут и Вооруженные силы, и Территориальная оборона, и спецслужбы наши... Не сообщайте информацию, которая не проверена и не согласована с областной военной администрацией", - сказал глава ОВА.