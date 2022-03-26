Англия наложила санкции на российского производителя беспилотников
В оккупантов серьезные проблемы с корректировкой артиллерии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов и беспилотников "Орион". Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Санкции против российской оборонной компании "Кронштадт" ввела Великобритания. Это основной производитель дронов и российского беспилотника "Орион", – отметил чиновник.
Ранее правительство Великобритании ввело новые санкции против физических и юридических лиц российской федерации и Украины за причастность к агрессии россии против Украины. Под новые ограничительные меры подверглись 65 физических и юридических лиц.
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