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Англия наложила санкции на российского производителя беспилотников

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В оккупантов серьезные проблемы с корректировкой артиллерии

Англия наложила санкции на российского производителя беспилотников

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Великобритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов и беспилотников "Орион". Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Санкции против российской оборонной компании "Кронштадт" ввела Великобритания. Это основной производитель дронов и российского беспилотника "Орион", – отметил чиновник.

Ранее правительство Великобритании ввело новые санкции против физических и юридических лиц российской федерации и Украины за причастность к агрессии россии против Украины. Под новые ограничительные меры подверглись 65 физических и юридических лиц.

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В статье: Англия война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
Андрій Єрмак

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