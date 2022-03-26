Англия наложила санкции на российского производителя беспилотников

Великобритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов и беспилотников "Орион". Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Санкции против российской оборонной компании "Кронштадт" ввела Великобритания. Это основной производитель дронов и российского беспилотника "Орион", – отметил чиновник.

Ранее правительство Великобритании ввело новые санкции против физических и юридических лиц российской федерации и Украины за причастность к агрессии россии против Украины. Под новые ограничительные меры подверглись 65 физических и юридических лиц.