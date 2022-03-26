Живая сила, артиллерия и ПВО. Генштаб обнародовал новую информацию по потерям врага
Двигаемся в сторону 17 тысяч убитых врагов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о потерях врага по состоянию на утро 26 марта.
Пушечного мяса добавилось еще 300 человек и отныне достигает 16400 военных. Увеличилось на 14 единиц и танков - 575. Боевых бронированных машин уничтожено уже 1640 (+15 в сутки).
Фашистские войска потеряли еще три артиллерийские системы (293), 1 РСЗО (91) и два средства противовоздушной обороны (51).
Также на металлолом пошли еще два российских самолета (117), два вертолета (127), три беспилотника (56).
Автомобильной техники за сутки враг потерял 42 единицы (1131) и 1 спецтехнику (19).
С начала войны орки потеряли 7 водных средств, 73 цистерны с ТММ и 2 пусковые установки ОТРК / ТРК / mobile SRBM system.
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