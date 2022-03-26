россия избегает городских боев. Они предпочитают обстрелы с дальних дистанций, - британская разведка

Российские войска избегают городских боев. Вероятно, они продолжат обстреливать города дальней артиллерией и бомбить авиацией. Об этом сообщает британская разведка.

"Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, они предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы", – говорится в сообщении.

Разведчики считают, что таким образом РФ надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.