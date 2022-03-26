россия избегает городских боев. Они предпочитают обстрелы с дальних дистанций, - британская разведка
Тактика оккупантов остается неизменной
Фото: Daily Sabah
Российские войска избегают городских боев. Вероятно, они продолжат обстреливать города дальней артиллерией и бомбить авиацией. Об этом сообщает британская разведка.
"Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, они предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы", – говорится в сообщении.
Разведчики считают, что таким образом РФ надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.
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Источник:Британская разведка
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