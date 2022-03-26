Польский генерал: Калининградский округ является частью территории Польши

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что его страна должна заявить права на Калининградский округ. Об этом информирует Dо Rzeczy.

"Калининградский округ находится под российской оккупацией с 1945 года. Эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

Теперь стоило бы заявить на эту территорию свои права. По моему мнению, Калининградскй округ является частью территории Польши. Мы вправе заявлять на эту территорию, которую занимает россия. Калининградский округ не имеет военного значения", - заявил Скшипчак.