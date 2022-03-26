Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не покинули российский рынок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал потребителей со всего мира бойкотировать бренды Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с российского рынка.

"Своим отказом прекратить бизнес-деятельность в России, Auchan Holding делает осознанный выбор и далее спонсировать российские зверства в Украине и получать кровавую прибыль. Я призываю всех потребителей и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", – заявил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Renault из-за отказа прекратить работу в России. После этого концерн объявил, что приостанавливает работу своего московского завода.