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Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не покинули российский рынок

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Среди них Auchan, Leroy Merlin и Decathlon

Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не покинули российский рынок

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал потребителей со всего мира бойкотировать бренды Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с российского рынка.

"Своим отказом прекратить бизнес-деятельность в России, Auchan Holding делает осознанный выбор и далее спонсировать российские зверства в Украине и получать кровавую прибыль. Я призываю всех потребителей и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", – заявил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Renault из-за отказа прекратить работу в России. После этого концерн объявил, что приостанавливает работу своего московского завода.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Твиттер Кулебы

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