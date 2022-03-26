Под Донецком загорелась бывшая база Шахтера - соцсети

В зоне ООС загорелась бывшая тренировочная база "Шахтера" в Кирше, сообщает местный ТГ-канал Типичный Донецк.

Детали произошедшего пока неизвестны, но, надо сказать, в районе Кирши последние недели ведутся очень активные боевые действия; украинская армия уже месяц уверенно держит оборону, не давая оккупанту продвинуться из Донецка.

"Шахтер" базировался в Кирше с 1953 года; в 1999-м база была почти полностью обновлена за деньги бизнесмена Рината Ахметова.

С 2014 года база находилась на оккупированной территории; здесь никто не играл и, по словам очевидцев, здания и поля пришли в запустение.