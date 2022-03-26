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Фронтмен Бумбокса Хлывнюк попал под обстрел и получил ранение

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Музыкант воюет против орков

Фронтмен Бумбокса Хлывнюк попал под обстрел и получил ранение

Фото: glavcom.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение, о чем сам же и сообщил в Instagram.

Можно сказать, музыканту повезло - осколок от мины попал ему в щеку. Еще несколько сантиметров и он мог лишиться глаза.

Напомним, Хлывнюк наряду со многими другими украинскими знаменитостями после российского вторжения в Украину вступил в ряды территориальной обороны и сейчас воюет под Киевом.

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В статье: война с Россией Бумбокс
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