Фронтмен Бумбокса Хлывнюк попал под обстрел и получил ранение
Музыкант воюет против орков
Фото: glavcom.ua/ автор неизвестен
Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение, о чем сам же и сообщил в Instagram.
Можно сказать, музыканту повезло - осколок от мины попал ему в щеку. Еще несколько сантиметров и он мог лишиться глаза.
Напомним, Хлывнюк наряду со многими другими украинскими знаменитостями после российского вторжения в Украину вступил в ряды территориальной обороны и сейчас воюет под Киевом.
Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який є бійцем територіальної оборони, потрапив під мінометний обстріл та був поранений. Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/u5Hlo7RqMN— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 26, 2022
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