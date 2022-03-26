Фронтмен Бумбокса Хлывнюк попал под обстрел и получил ранение

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение, о чем сам же и сообщил в Instagram.

Можно сказать, музыканту повезло - осколок от мины попал ему в щеку. Еще несколько сантиметров и он мог лишиться глаза.

Напомним, Хлывнюк наряду со многими другими украинскими знаменитостями после российского вторжения в Украину вступил в ряды территориальной обороны и сейчас воюет под Киевом.