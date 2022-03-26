УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР МО: Техника, которую россия сняла с хранения, непригодна для отправки в Украину
В тренде

ГУР МО: Техника, которую россия сняла с хранения, непригодна для отправки в Украину

Общие новости
(3 голосов)

По русской национальной традиции, все украли

ГУР МО: Техника, которую россия сняла с хранения, непригодна для отправки в Украину

Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий

Новина українською

"Расконсервированная" российская военная техника полностью разворована, при этом командир танкового полка застрелился из-за провала по заданию на поставку танков.

Россияне пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в СМТ Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование. Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.

В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации, командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ застрелился.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР МО

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...