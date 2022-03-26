ГУР МО: Техника, которую россия сняла с хранения, непригодна для отправки в Украину
По русской национальной традиции, все украли
Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий
"Расконсервированная" российская военная техника полностью разворована, при этом командир танкового полка застрелился из-за провала по заданию на поставку танков.
Россияне пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в СМТ Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование. Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.
В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.
В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации, командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ застрелился.
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