Оккупанты зашли в Славутич. Мирные жители вышли на митинг
Русня похитила мэра города
Скрин: unian.net
Утром 26 марта российские захватчики вошли в город атомщиков Славутич и похитили мэра Юрия Фомичева. Также стало известно о захвате больницы.
Местные жители ответили на это митингом, который продолжается до сих пор. Горожане развернули большой Государственный флаг Украины и скандируют лозунги "Слава Украине" - "Героям слава". Россиянам предлагают идти "домой". Через несколько часов стало известно, что городского голову освободили.
Народный депутат Елена Шуляк отметила, что захватчики открывают огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты, однако количество людей только увеличивается. Граждане двигаются к захваченной российскими захватчиками больнице.
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