Оккупанты зашли в Славутич. Мирные жители вышли на митинг

Утром 26 марта российские захватчики вошли в город атомщиков Славутич и похитили мэра Юрия Фомичева. Также стало известно о захвате больницы.

Местные жители ответили на это митингом, который продолжается до сих пор. Горожане развернули большой Государственный флаг Украины и скандируют лозунги "Слава Украине" - "Героям слава". Россиянам предлагают идти "домой". Через несколько часов стало известно, что городского голову освободили.

Народный депутат Елена Шуляк отметила, что захватчики открывают огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты, однако количество людей только увеличивается. Граждане двигаются к захваченной российскими захватчиками больнице.