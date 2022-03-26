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Оккупанты зашли в Славутич. Мирные жители вышли на митинг

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Русня похитила мэра города

Оккупанты зашли в Славутич. Мирные жители вышли на митинг

Скрин: unian.net

Новина українською

Утром 26 марта российские захватчики вошли в город атомщиков Славутич и похитили мэра Юрия Фомичева. Также стало известно о захвате больницы.

Местные жители ответили на это митингом, который продолжается до сих пор. Горожане развернули большой Государственный флаг Украины и скандируют лозунги "Слава Украине" - "Героям слава". Россиянам предлагают идти "домой". Через несколько часов стало известно, что городского голову освободили.

Народный депутат Елена Шуляк отметила, что захватчики открывают огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты, однако количество людей только увеличивается. Граждане двигаются к захваченной российскими захватчиками больнице.

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В статье: война с Россией Славутич
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