ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине
Бои по Изюмскому направлению продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские защитники освободили еще несколько сел на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграмм.
"Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил Синегубов.
Также Синегубов коротко сообщил о делах в направлении Изюма, который находится к юго-востоку от областного центра.
"Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска также держат оборонительные позиции!", - написал Синегубов.
Популярное сейчас
- Фронтмен Бумбокса Хлывнюк попал под обстрел и получил ранение
- Лучший бомбардир Десны в Венгрии, днепряне по арендам. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- ВСУ уничтожили 12 воздушных целей за последнюю сутки
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Новости по теме
- 09:25 Украинские Лучший бомбардир Десны в Венгрии, днепряне по арендам. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- 00:29 Украинские "Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны
- 23:55 Украинские Советник главы МВД Украины назвал причину, почему Шойгу не появляется на публике