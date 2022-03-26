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ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине

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Бои по Изюмскому направлению продолжаются

ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские защитники освободили еще несколько сел на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграмм.

"Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил Синегубов.

Также Синегубов коротко сообщил о делах в направлении Изюма, который находится к юго-востоку от областного центра.

"Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска также держат оборонительные позиции!", - написал Синегубов.

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В статье: война с Россией
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