ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине

Украинские защитники освободили еще несколько сел на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграмм.

"Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил Синегубов.

Также Синегубов коротко сообщил о делах в направлении Изюма, который находится к юго-востоку от областного центра.

"Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска также держат оборонительные позиции!", - написал Синегубов.