Зеленский призвал Катар нарастить производство нефти и газа

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума в Катаре Doha Forum - 2022 отметил, что мир ожидает гуманитарный кризис из-за войны, которую развязала россия. Его слова приводит официальный сайт Президента.

"Темой нынешнего форума в прекрасном, мирном и таком, что уважает каждого, городе Доха определены вызовы для новой эры. Но, к сожалению, не все на нашей планете воспринимают реальность адекватно и понимают, что надо готовиться к новым временам. Россия, как мы видим, хочет тех времен, когда на земле было невозможным мирное сосуществование народов на равных. Разве мы можем допускать это?

Пшеница, масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны - это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира... Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы горючего, которые необходимы для посевной. Они заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашей стране хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам в исламском мире, в Латинской Америке и в других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики еще мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии", - отметил Зеленский.