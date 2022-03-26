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Кулеба и Резников встретились с Байденом в Польше

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Будут ли приняты конкретные решения?

Кулеба и Резников встретились с Байденом в Польше

Новина українською

Президент США Байден в Польше проводит встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины, Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой.

Утром украинские чиновники встречались со своими американскими коллегами Джеймсом Мэттисом, Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном. Об этом глава Минобороны Украины сообщил у себя в Twitter. Итоги переговоров пока не афишируются.

Вчера в Белом доме заявили, что 26-го марта Байден выступит с важной заявой, которая касается Украины.

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В статье: Польша война с Россией Джо Байден Дмитрий Кулеба Алексей Резников
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Источник:
Bloomberg

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