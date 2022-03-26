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Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах

Общие новости
(5 голосов)

Война в Украине также начиналась с "учений"

Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска восточного округа так называемой российской федерации начали военные учения на спорных Курильских островах, информирует nippon.com.

В них принимают участие около трёх тысяч военных. Местами учений стали четыре спорных Курильских острова, на которые недавно свои претензии объявляла Япония. В пятницу неудачники российской военной службы практиковали операции по предотвращению высадки противника, используя самоходную артиллерию и беспилотники.

Напомним, что в понедельник рашисты вышли из переговоров с Японией по урегулированию спорных территориальных вопросах и подписанию мирного соглашения между рф и Японией. Вопросы касались Курильских островов, часть из которых в настоящий момент находятся под оккупацией мокшанскими войсками.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
26.03.2022 в 14:51
Кабы в Японии 250 тысяч под ружьем.В случае чего будет пару миллионов добровольцев.Для начала надо вернуть Сахалин, японский согласно Потсдаму.
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Черноморчик (Одесса )
26.03.2022 в 14:51
Да дайте им там пиз....ы . Таких конкретных .
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+3
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