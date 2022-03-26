Войска восточного округа так называемой российской федерации начали военные учения на спорных Курильских островах, информирует nippon.com.

В них принимают участие около трёх тысяч военных. Местами учений стали четыре спорных Курильских острова, на которые недавно свои претензии объявляла Япония. В пятницу неудачники российской военной службы практиковали операции по предотвращению высадки противника, используя самоходную артиллерию и беспилотники.

Напомним, что в понедельник рашисты вышли из переговоров с Японией по урегулированию спорных территориальных вопросах и подписанию мирного соглашения между рф и Японией. Вопросы касались Курильских островов, часть из которых в настоящий момент находятся под оккупацией мокшанскими войсками.