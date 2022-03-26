Украина получила гуманитарную помощь от Ла Лиги

Украина получила гуманитарную помощь от испанской Ла Лиги. Среди нее – медикаменты и расходные материалы.

"Сегодня мы получили очень важный груз из солнечного королевства Испания! УПЛ выражает искреннюю благодарность нашим коллегам из Ла Лиги за переданную гуманитарную помощь для Украинцев.

Благодаря этому, сотни или даже тысячи людей получат жизненно важные медикаменты и расходные материалы.

Украинская футбольная семья благодарна испанским друзьям за этот жест человечности и поддержки Украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Спасибо!", - говорится в пресс-релизе УПЛ.