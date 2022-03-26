УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получила гуманитарную помощь от Ла Лиги
В тренде

Украина получила гуманитарную помощь от Ла Лиги

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Приехали медикаменты

Украина получила гуманитарную помощь от Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила гуманитарную помощь от испанской Ла Лиги. Среди нее – медикаменты и расходные материалы.

"Сегодня мы получили очень важный груз из солнечного королевства Испания! УПЛ выражает искреннюю благодарность нашим коллегам из Ла Лиги за переданную гуманитарную помощь для Украинцев.

Благодаря этому, сотни или даже тысячи людей получат жизненно важные медикаменты и расходные материалы.

Украинская футбольная семья благодарна испанским друзьям за этот жест человечности и поддержки Украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Спасибо!", - говорится в пресс-релизе УПЛ.

Также известно, что УПЛ закупила партию бронежителей и касок для бойцов ВСУ. Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Ла Лига война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...