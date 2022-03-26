Чернигов сейчас находится в оперативном окружении - мэр города

Мэр Чернигова Владислав Антрошенко во время брифинга сообщил, что ситуация в городе сейчас сложная. Его слова приводит УНИАН.

"Чернигов сейчас находится в оперативном окружении. Враг сознательно уничтожил единственный мост, который соединял нас с юго-киевским направлением. Ситуация сложная в городе. Местные держатся. В городе остаются сознательные черниговчане, которые поддерживают деятельность города, работу отраслей критической инфраструктуры в пределах тех возможностей, которые мы сегодня имеем, учитывая состояние нашей инфраструктуры. В городе нет устойчивой электроэнергии. Воду мы развозим в подручных емкостях, но более или менее ситуация с доставкой воды в городе еще не нормальная, но мы налаживаемся", - сказал Антрошенко.

Кроме того, он сообщил, что из города сейчас невозможно вывезти тяжелораненых, ведь единственный мост, который остался, сейчас под постоянными обстрелами.