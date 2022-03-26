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Чернигов сейчас находится в оперативном окружении - мэр города

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Город ищет варианты, как вывезти тяжелораненых

Чернигов сейчас находится в оперативном окружении - мэр города

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мэр Чернигова Владислав Антрошенко во время брифинга сообщил, что ситуация в городе сейчас сложная. Его слова приводит УНИАН.

"Чернигов сейчас находится в оперативном окружении. Враг сознательно уничтожил единственный мост, который соединял нас с юго-киевским направлением. Ситуация сложная в городе. Местные держатся. В городе остаются сознательные черниговчане, которые поддерживают деятельность города, работу отраслей критической инфраструктуры в пределах тех возможностей, которые мы сегодня имеем, учитывая состояние нашей инфраструктуры. В городе нет устойчивой электроэнергии. Воду мы развозим в подручных емкостях, но более или менее ситуация с доставкой воды в городе еще не нормальная, но мы налаживаемся", - сказал Антрошенко.

Кроме того, он сообщил, что из города сейчас невозможно вывезти тяжелораненых, ведь единственный мост, который остался, сейчас под постоянными обстрелами.

"И на сегодняшний день какие-то тяжелые грузы перевозить по этому мосту опасен, потому что он ежеминутно может упасть. Кроме того, существует очень высокий риск из-за того, что мост простреливается со всех сторон. Сегодня мы работаем над тем, чтобы доставлять гуманитарные грузы и вывозить раненых другим путем. Возможно, мы найдем возможность техническую по несколько человек тяжелораненых, в частности, вывозить", - отметил глава Чернигова.

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В статье: война с Россией
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