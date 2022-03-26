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Германия поставила Украине новую партию оружия

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(3 голосов)

Будет чем бить руснявые танки

Германия поставила Украине новую партию оружия

Новина українською

В Украину прибыла первая крупная партия противотанкового оружия, на закупку которой дало согласие правительство Германии. Речь идет о легком РПГ Matador, который способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ.

В субботу в Украину поступило 2650 единиц. Общий объем закупки – 5100 единиц; остальные 2450 сейчас производятся и будут поступать в Украину небольшими партиями, до конца мая. Стоимость закупки, как сообщается, составила 25 млн. евро.

RGW90 HH "Matador" существенно отличается от американских "Джавелинов". Это оружие – для ближнего боя, до 500 метров, оно легко и предусматривает возможность выстрелов из помещения.

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В статье: Германия война с Россией
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Комментарии (1)
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Степан Срака
26.03.2022 в 15:56
чудово
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