Кулеба - после встречи с Байденом: США непоколебимо будут с Украиной во всем до нашей победы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Польше встречался с первыми лицами США, в том числе с Президентом Джо Байденом. После встречи министр записал на своей странице в фейсбуке видео, где рассказал о ключевых темах. В частности, американские партнеры вновь заверили, что будут оставаться с Украиной до самого конца и еще раз обсудили вопросы Мариуполя.

"Мы очень подробно говорили о Мариуполе. Я хочу, чтобы вы знали: каждый, кто сейчас защищает Мариуполь. Мы сейчас с партнерами делаем все, чтобы помочь вам. Президент Байден сказал две вещи, которыми я с вами могу поделиться. Первая. То, что происходит в Украине, изменит XXI век. У него есть абсолютно четкое понимание этого. Мы совместными усилиями достигнем того, чтобы эти изменения были в нашу пользу. В пользу Украины и демократического мира. Второе. Слова президента Байдена, что США непоколебимо будут с Украиной во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвлечься от Украины или ослабить поддержку Украины. Наоборот, она будет только расти", - отметил Кулеба.

Также Кулеба задел вопрос санкций и сообщил, что вскоре будут введены новые.

"В связи с этим мы с нашими американскими коллегами проговорили конкретные вещи и последующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили о санкциях. Недавно США новые санкции приняли, но над новыми уже работаем. Я поднял вопрос о закрытии американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов, но и против всех политических фигур рф. Также мы обсудили, как нам немного подбодрить отдельные европейские страны, которые пытаются сейчас под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции. Мы очень четко договорились, как и с какими странами будем работать для того, чтобы они не становились пространством для обхода санкций рф. Могу уверенно сказать, что россия попала в санкционный котел. И этот котел в ближайшие дни, недели и месяцы будет только сжиматься. И так продлится до тех пор, пока мы не победим в войне, а россия не заплатит за все свои преступления, совершенные против Украины", - сказал министр.

В конце глава украинского МИД поблагодарил всех партнеров за помощь Украине и сказал, что больше, чем США, никто для нашей победы из стран-партнеров не делает.