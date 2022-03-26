Подоляк В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации, однако сразу началась паника

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в стране-террористе сейчас развиваются два скандальных процесса. Первый из них касается провальной скрытой мобилизации. Об этом он написал на своей странице в телеграм.

"Оба [процесса], кстати, крайне разрушительные для авторитарного каркаса государства-агрессора. В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых реионах. Однако даже там сразу началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали... украинские спецслужбы. Нет никаких сомнений в том, что украинские спецые и легко проводят ИПСО на территории России. Однако очевидна попытка оправдать собственное желание компенсировать сроками все существенные потери живой силы в пределах "гениальной" спецоперации", - написал он.

Второй процесс связан с молчанием российской управленческой элиты, которая пытается спрятаться от любой публичности.