По Львову нанесли два ракетных удара (обновлено)

Войска фашистской федерации нанесли по Львову авиаудара.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, произошло три мощных взрыва со стороны Кривчиц. Сейчас больше деталей официальные лица не сообщают.

Позже Козицкий дополнил информацию. Губернатор области сообщил, что по предварительным данным пострадали пять человек.

"Произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек".