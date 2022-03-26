Фашисты хотят депортировать из Херсона армян, азербайджанцев и турков
Россияне понимают, что теряют контроль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что рашистские войска задумали вывезти из оккупированного сегодня Херсонм этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Об этом она сказала во время брифинга сегодня.
"По имеющейся информации, оккупанты запланировали на сегодня показательную акцию: собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный украинский Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации.
Россияне понимают, что теряют контроль, поэтому прибегают к пропаганде: вывозят людей на подконтрольный им пока Крым. Однако эти шаги ничтожны и преступны. Херсон и херсонцы, вы наши герои", - сказала Верещук.
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