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Фашисты хотят депортировать из Херсона армян, азербайджанцев и турков

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Россияне понимают, что теряют контроль

Фашисты хотят депортировать из Херсона армян, азербайджанцев и турков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что рашистские войска задумали вывезти из оккупированного сегодня Херсонм этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Об этом она сказала во время брифинга сегодня.

"По имеющейся информации, оккупанты запланировали на сегодня показательную акцию: собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный украинский Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации.

Россияне понимают, что теряют контроль, поэтому прибегают к пропаганде: вывозят людей на подконтрольный им пока Крым. Однако эти шаги ничтожны и преступны. Херсон и херсонцы, вы наши герои", - сказала Верещук.

Читайте такжеАмериканские СМИ: Российские оккупанты уже не имеют полного контроля над Херсоном
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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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