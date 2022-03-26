Байден после встречи с украинскими детьми назвал путина мясником

Президент США Джо Байден в Варшаве встретился с украинцами, которые бежали от кровавого российского вторжения.

После встречи с украинским детьми глава американского государства назвал лидера россии путина "мясником".

Байден также рассказал, что его удивляет "глубина и сила человеческого духа". "Это невероятно, это невероятно. Посмотрите на всех этих маленьких детей. Просто хочу объять, просто хочу сказать спасибо. Я имею в виду, это просто заставляет вас так гордиться", — сказал американский президент.



Также Джо Байден сказал, что каждый из детей просил его помолиться за родных, которые сейчас на войне: "Помолись за моего папу, моего деда или брата, который там воюет".

"Я помню, как это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И молишься, чтобы не получил этот телефонный звонок", - добавил Байден.