3500 мариупольцев выехали с Мариуполя в Запорожье
Эвакуация продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Мариупольский городской совет сообщает об очередной эвакуации мирных жителей из города.
3500 мариупольцев уже направляется в Запорожье из Бердянска. Эвакуационные меры удалось осуществить, несмотря на то, что оккупанты не пустили колонну из 48 автобусов в сам Бердянск, и больше суток удерживали людей в плену.
Сразу попасть в областной центр Запорожской области тоже не удалось, так как колонну снова остановили возле Васильевки и почти сутки удерживали. Однако сейчас колонна все же продолжила свое движение и направляется в центры поддержки в Запорожье.
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Источник:Маріупольська міська рада
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