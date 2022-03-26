УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 3500 мариупольцев выехали с Мариуполя в Запорожье
В тренде

3500 мариупольцев выехали с Мариуполя в Запорожье

Общие новости
(1 голосов)

Эвакуация продолжается

3500 мариупольцев выехали с Мариуполя в Запорожье

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мариупольский городской совет сообщает об очередной эвакуации мирных жителей из города.

3500 мариупольцев уже направляется в Запорожье из Бердянска. Эвакуационные меры удалось осуществить, несмотря на то, что оккупанты не пустили колонну из 48 автобусов в сам Бердянск, и больше суток удерживали людей в плену.

Сразу попасть в областной центр Запорожской области тоже не удалось, так как колонну снова остановили возле Васильевки и почти сутки удерживали. Однако сейчас колонна все же продолжила свое движение и направляется в центры поддержки в Запорожье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...