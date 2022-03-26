3500 мариупольцев выехали с Мариуполя в Запорожье

Мариупольский городской совет сообщает об очередной эвакуации мирных жителей из города.

3500 мариупольцев уже направляется в Запорожье из Бердянска. Эвакуационные меры удалось осуществить, несмотря на то, что оккупанты не пустили колонну из 48 автобусов в сам Бердянск, и больше суток удерживали людей в плену.

Сразу попасть в областной центр Запорожской области тоже не удалось, так как колонну снова остановили возле Васильевки и почти сутки удерживали. Однако сейчас колонна все же продолжила свое движение и направляется в центры поддержки в Запорожье.