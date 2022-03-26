Орки не пройдут. ВСУ отбросили оккупантов на 70 км от Киева

Украинские воины продолжают героичски отбивают нашу землю от оккупантов.

Министерство обороны Украины сообщает, что ВСУ сумели отбросить врага на 70 км от Киева, а в некоторых районах на 35 км от украинской столицы.

Также в Минобороны отметили, что для захвата Киева врагу нужно большое количество техники и личного состава, а этого у россии нет.