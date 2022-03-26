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Орки не пройдут. ВСУ отбросили оккупантов на 70 км от Киева

Общие новости
(3 голосов)

В некоторых районах до 35 км

Орки не пройдут. ВСУ отбросили оккупантов на 70 км от Киева

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские воины продолжают героичски отбивают нашу землю от оккупантов.

Министерство обороны Украины сообщает, что ВСУ сумели отбросить врага на 70 км от Киева, а в некоторых районах на 35 км от украинской столицы.

Также в Минобороны отметили, что для захвата Киева врагу нужно большое количество техники и личного состава, а этого у россии нет.

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В статье: война с Россией
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