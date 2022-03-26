Мэр Львова: Жилищная инфраструктура от ракетного удара не пострадала

Сегодня, 26-го марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В результате произошли три взрыва, пострадали пять человек.

Но не подтвердилась первоочередная информация о попадании в жилой дом. Как отмечает мэр Львова Андрей Садовый, враг попал в промышленный объект, где хранилось топливо.

"Львов. В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы. Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал мэр города.

Напомним, что ранее ракетные удары были нанесены по стратегическим объектам Яворовского района Львовской области.