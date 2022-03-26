Мэр Львова: Жилищная инфраструктура от ракетного удара не пострадала
Враг попал в промышленный объект
Сегодня, 26-го марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В результате произошли три взрыва, пострадали пять человек.
Но не подтвердилась первоочередная информация о попадании в жилой дом. Как отмечает мэр Львова Андрей Садовый, враг попал в промышленный объект, где хранилось топливо.
"Львов.
В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.
На месте работают все соответствующие службы.
Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал мэр города.
Напомним, что ранее ракетные удары были нанесены по стратегическим объектам Яворовского района Львовской области.
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