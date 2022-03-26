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Мэр Львова: Жилищная инфраструктура от ракетного удара не пострадала

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Враг попал в промышленный объект

Мэр Львова: Жилищная инфраструктура от ракетного удара не пострадала

UA-Футбол
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Сегодня, 26-го марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В результате произошли три взрыва, пострадали пять человек.

Но не подтвердилась первоочередная информация о попадании в жилой дом. Как отмечает мэр Львова Андрей Садовый, враг попал в промышленный объект, где хранилось топливо.

"Львов.

В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.

На месте работают все соответствующие службы.

Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал мэр города.

Напомним, что ранее ракетные удары были нанесены по стратегическим объектам Яворовского района Львовской области.

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В статье: война с Россией
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