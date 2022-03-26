Резников: Оцениваю встречу с Байденом со сдержанным, но уверенным оптимизмом
Министр обороны Украины о встрече с американскими коллегами
Фейсбук Резнікова Олексія
Сегодня Министр обороны Украины Алексей Резников вместе и Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провели встречу с Президентом США Джо Байденом и Министром обороны Ллойдом Остином ІІІ и Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
Алексей Резников в своем фейсбуке подвел итоги встречи.
"Это первая встреча с нашими американскими коллегами в таком формате. И я оцениваю ее со сдержанным, но уверенным оптимизмом. Мы озвучили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, обсудили их с нашими американскими партнерами. Наши защитники поразили весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой!", – сказал Резников.
"И я хочу процитировать Президента Джо Байдена: "Украина вдохновила весь мир". И это побуждает наших партнеров к дальнейшей поддержке ВСУ. Сегодня мы живем в эпоху украиноцентризма, но это общая борьба с общим врагом", – добавил Министр обороны Украины.
Популярное сейчас
- ГУР МО: Техника, которую россия сняла с хранения, непригодна для отправки в Украину
- Под Донецком загорелась бывшая база Шахтера - соцсети
- Турецкий фанат расстрелял телевизор после незабитого пенальти в матче с Португалией
- Орки не пройдут. В Ужгороде и Днепропетровской области обезврежены ДРГ
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
Новости по теме
- 10:06 Украинские Морпехи, которые предназначались для штурма Одессы, уничтожены под Николаевом и Мариуполем
- 11:54 Украинские Министр обороны Резников: Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу
- 11:25 Украинские Резников: Нападение на Львовщине – это новый теракт у границы ЕС-НАТО. Закройте небо