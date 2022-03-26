Резников: Оцениваю встречу с Байденом со сдержанным, но уверенным оптимизмом

Сегодня Министр обороны Украины Алексей Резников вместе и Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провели встречу с Президентом США Джо Байденом и Министром обороны Ллойдом Остином ІІІ и Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Алексей Резников в своем фейсбуке подвел итоги встречи.

"Это первая встреча с нашими американскими коллегами в таком формате. И я оцениваю ее со сдержанным, но уверенным оптимизмом. Мы озвучили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, обсудили их с нашими американскими партнерами. Наши защитники поразили весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой!", – сказал Резников.