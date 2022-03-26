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Резников: Оцениваю встречу с Байденом со сдержанным, но уверенным оптимизмом

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Министр обороны Украины о встрече с американскими коллегами

Резников: Оцениваю встречу с Байденом со сдержанным, но уверенным оптимизмом

Фейсбук Резнікова Олексія

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Сегодня Министр обороны Украины Алексей Резников вместе и Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провели встречу с Президентом США Джо Байденом и Министром обороны Ллойдом Остином ІІІ и Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Алексей Резников в своем фейсбуке подвел итоги встречи.

"Это первая встреча с нашими американскими коллегами в таком формате. И я оцениваю ее со сдержанным, но уверенным оптимизмом. Мы озвучили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, обсудили их с нашими американскими партнерами. Наши защитники поразили весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой!", – сказал Резников.

"И я хочу процитировать Президента Джо Байдена: "Украина вдохновила весь мир". И это побуждает наших партнеров к дальнейшей поддержке ВСУ. Сегодня мы живем в эпоху украиноцентризма, но это общая борьба с общим врагом", – добавил Министр обороны Украины.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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