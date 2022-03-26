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Второй фронт заказывали? Минобороны рф сообщает о входе азербайджанских войск в Нагорный Карабах

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(7 голосов)

В зону ответственности так называемых "русских миротворцев"

Второй фронт заказывали? Минобороны рф сообщает о входе азербайджанских войск в Нагорный Карабах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера, 25-го марта, разгорелась искорка второго фронта, который может задеть российскую федерацию. Так, азербайджанские и армянские СМИ писали о наступлении азербайджанских войск на спорные с Арменией территории, охраняемые "миротворческим российским контингентом". Армения официально обратилась к эрефии с просьбой усилить свою миротворческую миссию в регионе.

Известно, что у чиновников из министерства обороны россии были разговоры с армянской стороной. В то же время, Азербайджан очень сдержанно комментировал ситуацию, отмечая, что Армения намеренно преувеличиваю и раздувает масштабы противостояния, а ситуация на самом деле остается стабильной и контролированной.

Сегодня, 26-го марта, с официальным заявлением выступило министерство обороны России.

"Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении ведомства.

ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и установили наблюдательный пост. Кроме того, с 24-го по 25-го марта Вооруженные силы Азербайджана нанесли четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

В Нагорном Карабахе введено военное положение.

Добавим, что россия передислоцировала свои войска из Нагорного Карабаха в Украину, где нуждается в усилении собственных ресурсов. Также известно, что в Украину воевать уже прибыли российские войска из Абхазии и Южной Осетии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Chuzman
26.03.2022 в 19:49
Эрдогану спасибо!
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+2
0
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Extrim4ik (Extreme)
26.03.2022 в 19:24
Мир сошел с ума...
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0
0
Djon (Киев)
26.03.2022 в 19:47
Ні, зі світом усе гаразд. Це расейский презік володимир х.йло з глузду з'їхав і гадить по усьому світові.
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+3
0
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Extrim4ik (Extreme)
26.03.2022 в 20:06
Це точно... Він, напевно, з псіхушки колись збіг, а весь світ тільки зараз побачив наслідки, в останні 8 років...
0
0

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