Второй фронт заказывали? Минобороны рф сообщает о входе азербайджанских войск в Нагорный Карабах
В зону ответственности так называемых "русских миротворцев"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 25-го марта, разгорелась искорка второго фронта, который может задеть российскую федерацию. Так, азербайджанские и армянские СМИ писали о наступлении азербайджанских войск на спорные с Арменией территории, охраняемые "миротворческим российским контингентом". Армения официально обратилась к эрефии с просьбой усилить свою миротворческую миссию в регионе.
Известно, что у чиновников из министерства обороны россии были разговоры с армянской стороной. В то же время, Азербайджан очень сдержанно комментировал ситуацию, отмечая, что Армения намеренно преувеличиваю и раздувает масштабы противостояния, а ситуация на самом деле остается стабильной и контролированной.
Сегодня, 26-го марта, с официальным заявлением выступило министерство обороны России.
"Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении ведомства.
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и установили наблюдательный пост. Кроме того, с 24-го по 25-го марта Вооруженные силы Азербайджана нанесли четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.
В Нагорном Карабахе введено военное положение.
Добавим, что россия передислоцировала свои войска из Нагорного Карабаха в Украину, где нуждается в усилении собственных ресурсов. Также известно, что в Украину воевать уже прибыли российские войска из Абхазии и Южной Осетии.
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