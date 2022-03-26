По Львову нанесен еще один ракетный удар
Враг хочет запугать Польшу и пребывающего ныне там Байдена?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По Львову был нанесен еще один ракетный удар – второй на протяжении последних часов. Масштабы разрушений пока неизвестны. Известно только, что произошли три мощных взрыва.
"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров.
На местах работают соответствующие службы", - написал мэр города Андрей Садовый.
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