ВСУ полностью освободили Тростянец от российских захватчиков

Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и партизан, город Тростянец Сумской области был освобожден от врага.

Наши воины смогли отбить украинский город и выгнать из населенного пункта "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию.

Армия захватчиков убегала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые наши ребята используют для освобождения других украинских городов от россиян.