ВСУ полностью освободили Тростянец от российских захватчиков
Орки убегали с города, оставляя технику и боеприпасы
Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и партизан, город Тростянец Сумской области был освобожден от врага.
Наши воины смогли отбить украинский город и выгнать из населенного пункта "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию.
Армия захватчиков убегала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые наши ребята используют для освобождения других украинских городов от россиян.
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Источник:93-тя ОМБр Холодний Яр
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
26.03.2022 в 20:11
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jeremi33-3 (Сумы)
26.03.2022 в 20:03
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