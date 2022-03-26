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ВСУ полностью освободили Тростянец от российских захватчиков

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(4 голосов)

Орки убегали с города, оставляя технику и боеприпасы

ВСУ полностью освободили Тростянец от российских захватчиков

Новина українською

Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и партизан, город Тростянец Сумской области был освобожден от врага.

Наши воины смогли отбить украинский город и выгнать из населенного пункта "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию.

Армия захватчиков убегала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые наши ребята используют для освобождения других украинских городов от россиян.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
26.03.2022 в 20:11
О то дуже добреЦя сволота путінська, схоже, хоче тепер весь схід захопити... Бачив таку, сподіваюся, неправдиву інформацію... В 2014 частково в нього це вийшло... Тепер там багато зомбованих путлером людей живе... Зупиніть путінського карлика
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jeremi33-3 (Сумы)
26.03.2022 в 20:03
Дякую!!!!!Дуже дякую!!!!
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