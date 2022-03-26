"Денацифицировать Украину? Ложь, путин хочет свергнуть Зеленского". Байден в Польше выступил по поводу войны в Украине

Президент США Джо Байден в Варшаве (Польша) выступил на брифинге по поводу войны, которую россия развязала в Украине. Джо Байден не обделил вниманием критически важные вещи, в частности такие, как зависимость мира от российских энергоносителей.

"Европа должна прекратить зависимость от топлива россии. Необходим план для того, чтобы справиться с зависимостью от россии и во избежание энергетического кризиса. Также мы должны бороться с коррупцией Кремля. Должны работать над тем, чтобы поддерживать демократию…

Для НАТО, G7 и всех свободных стран мы должны быть объединены для того, чтобы выстоять. Это будет нелегко, есть цена, которую мы должны заплатить, потому что темнота, которой управляется автократия, не отвечает потребностям свободных людей. История показывает, что перед нами – задача поколения нашего времени.

Мы видим храбрость украинцев, которые показывают, что сила большого количества людей больше, чем сила одного диктатора", - сказал президент США.