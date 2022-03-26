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"Денацифицировать Украину? Ложь, путин хочет свергнуть Зеленского". Байден в Польше выступил по поводу войны в Украине

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Поддержки много, способов практических решений проблемы не озвучено

"Денацифицировать Украину? Ложь, путин хочет свергнуть Зеленского". Байден в Польше выступил по поводу войны в Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент США Джо Байден в Варшаве (Польша) выступил на брифинге по поводу войны, которую россия развязала в Украине. Джо Байден не обделил вниманием критически важные вещи, в частности такие, как зависимость мира от российских энергоносителей.

"Европа должна прекратить зависимость от топлива россии. Необходим план для того, чтобы справиться с зависимостью от россии и во избежание энергетического кризиса. Также мы должны бороться с коррупцией Кремля. Должны работать над тем, чтобы поддерживать демократию…

Для НАТО, G7 и всех свободных стран мы должны быть объединены для того, чтобы выстоять. Это будет нелегко, есть цена, которую мы должны заплатить, потому что темнота, которой управляется автократия, не отвечает потребностям свободных людей. История показывает, что перед нами – задача поколения нашего времени.

Мы видим храбрость украинцев, которые показывают, что сила большого количества людей больше, чем сила одного диктатора", - сказал президент США.

Вот еще несколько главных тезисов из выступления главы Белого дома.

  • "украинцы борются за свою свободу на протяжении многих веков";

  • "я хочу, чтобы вы знали, мы с вами, Америка с вами!";
  • "я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины. Мы с вами! И точка!";

  • западу нужно готовиться к "долгой будущей борьбе" между демократией и автократией. Также заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и свободу";

  • "Путин поставил себе цель, которой не достигнет";

  • "неправда, что мы собираемся расширять НАТО. Это ложь, которую распространяет россия";

  • "Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину – это циничная ложь, он хочет свергнуть Зеленского, который является евреем, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией";

  • "Путин может и должен закончить эту войну. А мой месседж в Европе таков, что она должна прекратить газовую зависимость от россии";

  • "Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не устоит перед силой народа. Этот человек не должен остаться у власти".

Добавим, что в момент выступления Джо Байдена в Польше, российские фашисты усиленно обстреливали украинский город Львов, расположенный возле границы с Польшей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
26.03.2022 в 20:14
Нічого не вийде в путінського режиму... Ні того, що він хотів, ні того, що він хоче, ні того, що він ще придумає поганого... Його самого треба прибрати з посади президента РФ... Будь-яким шляхом...
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