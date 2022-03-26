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Подоляк о взрывах в Львове: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

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У российских варваров нет никакого достоинства

Подоляк о взрывах в Львове: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал удары российских варваров по Львову.

"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран.

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Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"? - сказал Подоляк.

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В статье: Михаил Подоляк
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Источник:
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