Подоляк о взрывах в Львове: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?
У российских варваров нет никакого достоинства
Фото: Офіс президента України
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал удары российских варваров по Львову.
"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран.
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Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"? - сказал Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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