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Недалеко от Луцка украинское ПВО уничтожило вражеский БПЛА или ракету

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Спасибо защитникам

Недалеко от Луцка украинское ПВО уничтожило вражеский БПЛА или ракету

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По предварительной информации ориентировочно в 10 километрах от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется. Сообщим впоследствии, – заявляет Волынская ОВА.

Отметим, что вечером, 26 марта, несколько ракетных ударов были нанесены по Львову. Такую активность рашистов связывают с пребыванием в соседней Украине Польше президента США Джо Байдена.

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В статье: война с Россией
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