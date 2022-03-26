Недалеко от Луцка украинское ПВО уничтожило вражеский БПЛА или ракету

По предварительной информации ориентировочно в 10 километрах от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется. Сообщим впоследствии, – заявляет Волынская ОВА.

Отметим, что вечером, 26 марта, несколько ракетных ударов были нанесены по Львову. Такую активность рашистов связывают с пребыванием в соседней Украине Польше президента США Джо Байдена.