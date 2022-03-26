Зеленский поговорил с президентом Польши: есть разочарование тем, что польские самолеты не переданы Украине

В субботу, 26-го марта, президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи поговорил со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Анджей Дуда сообщил, что на сегодняшний день Польша приняла уже 2,3 млн. украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым. Президенты, а также представители их офисов обсудили функционирование энергосистем Украины в единой энергетической сети Европы.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость предотвратить обстрелы украинских городов с воздуха. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

Президент Украины отметил, что если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевоенную.

После разговора Владимир Зеленский связался с защитниками Мариуполя, которые также сообщили, что город испытывает сокрушительные воздушные обстрелы. Несмотря на это, военные заверили, что решительно настроены защищать Мариуполь.