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Орки попали ракетой в нефтебазу в Ровенской области. На Волыни наши защитники сбили беспилотник

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Орки попали ракетой в нефтебазу в Ровенской области. На Волыни наши защитники сбили беспилотник

Новина українською

Российские кафиры продолжают террористические акты на украинской территории.

На этот раз ракета врага попала в нефтебазу в городе Дубно Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Также наши защитники в Ровенской области сбили вражеский дрон.

Также председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко сообщил, что в Волынской области силы ПВО сбили российский беспилотник.

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В статье: война с Россией
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