Орки попали ракетой в нефтебазу в Ровенской области. На Волыни наши защитники сбили беспилотник

Российские кафиры продолжают террористические акты на украинской территории.

На этот раз ракета врага попала в нефтебазу в городе Дубно Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Также наши защитники в Ровенской области сбили вражеский дрон.

Также председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко сообщил, что в Волынской области силы ПВО сбили российский беспилотник.