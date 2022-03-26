Украинские воины уничтожили 5 танков и 6 БМП за день на востоке страны
А также до 60 орков
Украинские воины продолжат героически чистить нашу землю от русских захватчиков.
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что сегодня наши защитники сумели отбить 4 атаки рашистов.
Потери врага на 20:00, 26.03.2022 составили:
- личного состава – до 60
- танки – 5
- БМП – 6
- АТ – 1
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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