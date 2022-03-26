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Украинские воины уничтожили 5 танков и 6 БМП за день на востоке страны

Общие новости
(2 голосов)

А также до 60 орков

Украинские воины уничтожили 5 танков и 6 БМП за день на востоке страны

Новина українською

Украинские воины продолжат героически чистить нашу землю от русских захватчиков.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что сегодня наши защитники сумели отбить 4 атаки рашистов.

Потери врага на 20:00, 26.03.2022 составили:

  • личного состава – до 60
  • танки – 5
  • БМП – 6
  • АТ – 1
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В статье: война с Россией
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