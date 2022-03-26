Мэр Славутича: Город с сегодняшнего дня в оккупации
Локальный успех русских фашистов
фото из открытых источников
Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил в видеообращении, что город переходит под контроль оккупантов.
"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают", – сказал Фомичев.
В течение дня, во время которого оккупанты то наступали, то отступали, погибли три гражданских человека. Оккупанты взяли в плен Фомичева, затем его отпустили и потребовали выведения из города полиции и нацгвардии. Люди проводили митинги. Во время своего выступления после плена Фомичев сказал, что придется коммуницировать с рашистами, чтобы обеспечить функционирование города.
Днем оккупанты обещали покинуть Славутич, сформировав неподалеку один блокпост. В вечернем обращении Фомичев заявил, что россияне осмотрят каждое здание на предмет наличия оружия. Он добавил, что после лишь проверки россияне обещали покинуть город и оставить только блокпосты.
По словам мэра, ведутся переговоры о создании гуманитарных коридоров и путей эвакуации для желающих покинуть Славутич.
Наконец, напомним, что Славутич является городом-спутником Чернобыльской АЭС, где живут энергетики и специалисты, работающие на атомной станции. Мэр заявил, что Славутич будет поддерживать ротацию персонала на ЧАЭС.
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