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В бою героически умер командир Добровольческого подразделения "Фрайкор"

Общие новости
(1 голосов)

Вечная память, Георгию Тарасенко!

В бою героически умер командир Добровольческого подразделения "Фрайкор"

Новина українською

Сегодня погиб еще один украинский защитник. В бою, обороняя родную Харьковщину, покинул этот мир лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.

В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.

"Георгий был лучшим из нас, он всегда первым вел нас в бой и никогда не проявлял страха. Так случилось, в его последнем бою, проводя контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе нашей боевой группы.

Мы становились как организация и подразделение благодаря его руководству. Несмотря на эту тяжелую потерю, наше подразделение продолжает выполнять боевые задачи, наша организация продолжит дело Георгия, мы продолжим бороться за Большую Соборную Украину. Георгий Тарасенко навсегда в строю!", - говорится в сообщении "Фрайкора".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
26.03.2022 в 23:08
Вечная память
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