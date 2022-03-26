В бою героически умер командир Добровольческого подразделения "Фрайкор"
Вечная память, Георгию Тарасенко!
Сегодня погиб еще один украинский защитник. В бою, обороняя родную Харьковщину, покинул этот мир лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.
В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.
"Георгий был лучшим из нас, он всегда первым вел нас в бой и никогда не проявлял страха. Так случилось, в его последнем бою, проводя контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе нашей боевой группы.
Мы становились как организация и подразделение благодаря его руководству. Несмотря на эту тяжелую потерю, наше подразделение продолжает выполнять боевые задачи, наша организация продолжит дело Георгия, мы продолжим бороться за Большую Соборную Украину. Георгий Тарасенко навсегда в строю!", - говорится в сообщении "Фрайкора".
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