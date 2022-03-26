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26 марта сработали все 10 гуманитарных коридоров

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5208 людей теперь в безопасности

26 марта сработали все 10 гуманитарных коридоров

Фото: Волинські Новини

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Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня сработали все 10 согласованных гуманитарных коридоров.

То есть за 26 марта из 10 направлений удалось эвакуировать 5208 человек.

  • Донецкая область: 331 житель Мариуполя собственным транспортом добрался до Запорожья, а также 4 тыс. человек, которых вчера эвакуировали из Бердянска.
  • Киевская область: эвакуирован 351 человек (из с. Плесецкое, Севериновка, Красная Слобода, Ситняки и Рожев – 289 человек, еще 62 – из Бородянки).
  • Луганская область: 526 человек из г. Рубежное, Лисичанск, Попасная, Северодонецк, Горное и с. Нижнее добрались в Бахмут. В ходе эвакуации в указанные города было передано 80 т гуманитарной помощи.
  • К сожалению, из-за блокировки автобусов на вражеском блокпосте в Васильевке до конечной точки не смогли добраться жители Мариуполя, выехавшие из города на собственном транспорте.
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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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