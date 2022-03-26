26 марта сработали все 10 гуманитарных коридоров
5208 людей теперь в безопасности
Фото: Волинські Новини
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня сработали все 10 согласованных гуманитарных коридоров.
То есть за 26 марта из 10 направлений удалось эвакуировать 5208 человек.
- Донецкая область: 331 житель Мариуполя собственным транспортом добрался до Запорожья, а также 4 тыс. человек, которых вчера эвакуировали из Бердянска.
- Киевская область: эвакуирован 351 человек (из с. Плесецкое, Севериновка, Красная Слобода, Ситняки и Рожев – 289 человек, еще 62 – из Бородянки).
- Луганская область: 526 человек из г. Рубежное, Лисичанск, Попасная, Северодонецк, Горное и с. Нижнее добрались в Бахмут. В ходе эвакуации в указанные города было передано 80 т гуманитарной помощи.
- К сожалению, из-за блокировки автобусов на вражеском блокпосте в Васильевке до конечной точки не смогли добраться жители Мариуполя, выехавшие из города на собственном транспорте.
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