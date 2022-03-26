Арестович рассказал о новых планах оккупантов: войска рашистов будут переброшены на Донбасс
Из Киевской и Харьковской областей
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому оппозиционеру Фейгину рассказал о следующих планах российских оккупантов:
"Россия в течение недели-двух выведет войска из Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс.
Они поняли, что не удастся взять крупные города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и начале второй – "освобождение Донбасса".
У них теперь три задачи: оцепить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они потеряют Херсон, то обрушится вся их Мариупольская оккупация. И это все.
Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет", - сказал Арестович.
Добавим, что украинские защитники ведут бои на границе Николаевской и Херсонской областей.
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