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Арестович рассказал о новых планах оккупантов: войска рашистов будут переброшены на Донбасс

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Из Киевской и Харьковской областей

Арестович рассказал о новых планах оккупантов: войска рашистов будут переброшены на Донбасс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому оппозиционеру Фейгину рассказал о следующих планах российских оккупантов:

"Россия в течение недели-двух выведет войска из Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс.

Они поняли, что не удастся взять крупные города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и начале второй – "освобождение Донбасса".

У них теперь три задачи: оцепить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они потеряют Херсон, то обрушится вся их Мариупольская оккупация. И это все.

Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет", - сказал Арестович.

Добавим, что украинские защитники ведут бои на границе Николаевской и Херсонской областей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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Бэркамп (Херсон)
26.03.2022 в 23:50
Вы только дайте знать когда надо,мы все позиции орков и для арты дадим и для байрактаров,хоть я и понимаю что нашим домам кранты,но ска я готов к этому,лишь бы гниль с моего Херсона выбили
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