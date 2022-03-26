Зеленский: Рубли в россии скоро будут принимать на вес, а не по номиналу

Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинскому народу подвел итоги 31-го дня полномасштабной войны с россией, затронув самые болезненные темы.

В частности, было сказано о наших гарантиях безопасности и необходимом для этого оружии:

"Цена безопасности Украины – это самолеты для Украины, танки, противоракетная оборона, противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров, - сказал Владимир Зеленский. - Партнерам нужно активизировать помощь Украины. Потому что это безопасность Европы. Именно об этом мы договаривались в Киеве, когда три премьера восточноевропейских стран, а также господин Качинский, прибыли в нашу столицу. Еще в середине марта".

Президент затронул тему Мариуполя, который страдает больше всего от рашистской нечисти:

"Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов. Об этом знают все".

Зеленский рассказал о работе на дипломатическом фронте, в частности, о разговоре с Дудой, о выступе сегодня на Дохийском форуме в Катаре, событии важного значения для всего исламского мира, а также Латинской Америки, Африки. Это те регионы, где российская пропаганда все еще имеет большое влияние.

А также краткий прогноз от президента Украины:

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в россии скоро будут принимать на вес, а не по номиналу".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.