Подоляк: россия еще не осознала всю глубину падения. Когда это произойдет, переговоры станут более конструктивными
Советник главы ОП о статусе переговоров
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как идут переговоры с россией.
"Переговоры идут тяжело. Поэтому раскрывать детали пока, конечно, нельзя. В начале российская сторона говорила на языке ультиматумов. Сейчас она более конструктивна, есть основа для диалога. Хотя россияне и дальше продолжают находиться в плену своих пропагандистских штампов и иллюзий.
Пока что прогресс не такой, как нам бы хотелось. Однако, мы не будем разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности.
Российская сторона любит сливать СМИ какую-то информацию, какие-то версии по переговорам, надеясь в нашей стране, где идет открытая дискуссия, вызвать спекуляции, эмоции и конфликты", – рассказал Подоляк.
Также Михаил Подоляк на вопрос, почему переговоры идут тяжело, добавил: "РФ еще не осознала всю глубину своего падения. Когда россия постигнет до конца силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными".
И объяснил, что подразумевает под "глубинным падением россии".
- Во-первых, россии удалось создать себе образ монстра, которого нужно бояться. Но образ военной силы РФ потерпел крах.
- Во-вторых, падение репутации как ответственного члена международного сообщества. Эта репутация тоже разрушена.
- В-третьих, падение как член экономического сообщества. Мир хочет разорвать экономическую и финансовую систему сотрудничества с россией.
- Четвертое – РФ падает в глазах своей элиты.
- Пятое и самое важное: падение морального авторитета. россия показала, что вся ее великая культурная традиция ныне имеет лицемерное звучание. Это будет для россии очень глубинное падение.
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