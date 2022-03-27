Подоляк: россия еще не осознала всю глубину падения. Когда это произойдет, переговоры станут более конструктивными

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как идут переговоры с россией.

"Переговоры идут тяжело. Поэтому раскрывать детали пока, конечно, нельзя. В начале российская сторона говорила на языке ультиматумов. Сейчас она более конструктивна, есть основа для диалога. Хотя россияне и дальше продолжают находиться в плену своих пропагандистских штампов и иллюзий.

Пока что прогресс не такой, как нам бы хотелось. Однако, мы не будем разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности.

Российская сторона любит сливать СМИ какую-то информацию, какие-то версии по переговорам, надеясь в нашей стране, где идет открытая дискуссия, вызвать спекуляции, эмоции и конфликты", – рассказал Подоляк.