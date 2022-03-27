Воздушные силы ВСУ: Враг существенно снизил авиационную активность, но активно использует БпЛА. Последних за сутки сбито 12

Командование Воздушных сил СЗУ подвело итоги 31-го дня полномасштабной войны с россией. Главный акцент на том, что под бомбежками сегодня были западные регионы страны – Львов, Волынь. Командование объясняет это тем, что в соседней Польше находился президент США Джо Байден и прилетевшие во Львов ракеты всего за десять минут могли бы добраться до цели в Польше.

Сбитых самолетов за сутки только один, но это объясняется снижением авиационной активности врага. Далее – пряма речь:

"Между тем, пока Запад увлекается героизмом украинского народа, за сутки 26-го марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили всего один самолет оккупантов. Это потому, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары. В то же время для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожаются украинским ПВО. Поэтому в течение суток, кроме упомянутого самолета, Воздушные Силы уничтожили по меньшей мере 12 БпЛА разных типов, 2 крылатые ракеты. Есть хорошие новости и от десантно-штурмовых войск. Сегодня воины одной из бригад ДШУ из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракет, которые несли смерть украинцам".

В общем, за сутки уничтожено: