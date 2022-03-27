Генштаб: Ежедневно в Севастополь привозят 50-100 раненых российских солдат

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 27 марта сообщает, что на временно-оккупированной территории автономной республики Крым в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

Генштаб вновь обращает внимание на низкое морально-психологическое состояние войск противника: «По маршрутам движения российских военных колонн по территории республики беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки».

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.