УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб: Ежедневно в Севастополь привозят 50-100 раненых российских солдат
В тренде

Генштаб: Ежедневно в Севастополь привозят 50-100 раненых российских солдат

Общие новости
(3 голосов)

ВСУ работают

Генштаб: Ежедневно в Севастополь привозят 50-100 раненых российских солдат

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 27 марта сообщает, что на временно-оккупированной территории автономной республики Крым в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

Генштаб вновь обращает внимание на низкое морально-психологическое состояние войск противника: «По маршрутам движения российских военных колонн по территории республики беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки».

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Читайте такжеВоздушные силы ВСУ: Враг существенно снизил авиационную активность, но активно использует БпЛА. Последних за сутки сбито 12
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...