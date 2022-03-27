Новый клуб Кочергина, эффектное возвращение Эриксена в сборную. Главные новости за 26 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 26 марта

Атакующий хавбек "Зари" ярко начал нынешний сезон, но впоследствии попал в опалу из-за нежелания подписывать новый контракт и был переведен в дубль. Впоследствии было сообщение, что он вернется в первую команду, но война все испортила. С другой стороны, ускорила его переход в польский "Ракув", идущий на втором месте Экстраклясе. В сообщении о трансфере указывается, что Кочергин должен был перейти в клуб 1 июля как свободный агент, но благодаря разрешению от ФИФА на трансферы украинских игроков Кочергин присоединился к новой команде уже сейчас.

Рубена Гарсию трудно назвать звездой испанского футбола – добротный игрок середняка, но не больше. Зато у этого парня большое сердце. Увидев ужасы войны в Украине, он организовал сбор гуманитарной помощи украинским беженцам. Сам привез ее в Польшу, да еще забрал 30 украинцев в Испанию, где они получили убежище.

История лидера сборной Дании Кристиана Эриксена является примером невероятной преданности своему делу. Пережив клиническую смерть в матче Евро-2020, он решил вернуться на поле. Сначала в клубе ("Брентфорде"), а вот теперь уже в сборной. Впервые после матча против Финляндии Эриксен сыграл в составе сборной Дании. Это был товарищеский поединок против Нидерландов. Кристиан вышел на замену после перерыва и сразу же сократил отставание в счете, забив второй гол датчан. Именно его результативный удар стал главным событием матча, завершившегося победой Нидерландов со счетом 4:2.

О других товарищеских матчах

Соперник сборной Украины по Лиге Наций сборная Ирландии сыграла в почетную ничью с Бельгией – 2:2. Ирландцы отыгрались на 85-й минуте. Англия одержала волевую победу над Швейцарией – 2:1 (Люк Шоу, Кейн – Эмболо). Испании пришлось помучиться в игре с Албанией – 2:1. Ольмо забил победный гол на 90-й. Германия одолела Израиль 2:0 благодаря голам Хаверца и Вернера. А Хорватия упустила победу над Словенией, пропустив на 90+1-й.

Экс-тренер Шахтера будет работать в Бразилии

Луиш Каштру недолго был без работы. После катарского "Аль-Духаиля", с которым португалец выиграл национальный кубок, он возглавил бразильский "Ботафого". Договор рассчитан на два года. "Ботафого" прошлый чемпионат провел в Серии В, но выиграл второй дивизион чемпионата Бразилии и снова будет играть в элите.