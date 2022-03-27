Зеленский: россия проводит дерусификацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к нации заявил, что своими действиями российские оккупанты делают все, чтобы украинцы отказывались от использования русского языка.

"Мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе. С нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка, потому что русский язык теперь будет ассоциироваться только с вами, с вашими взрывами и убийствами, вашими преступлениями", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что наиболее от агрессии Кремля страдают регионы, где русский язык был наиболее распространен среди населения.

"Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете! За одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", - подчеркнул глава государства.

Добавим, что Зеленский в очередной раз призвал партнеров помочь Украине оружием, без которого будет трудно деблокировать Мариуполь.