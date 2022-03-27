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Оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Авдеевке

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Русня продолжает пытаться продвинуться вперед

Оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Авдеевке

Новина українською

Американский журналист издания "Buzzfeed news" Кристофер Миллер сообщил, что россияне применили против украинцев запрещенный белый фосфор.

"Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны российские войска используют белый фосфор против украинцев.

Это фотография украинского лейтенанта, сделанная в режиме реального времени, когда мы говорили. Это безумие", - написал американец в своем твиттере, добавив фото.

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В статье: война с Россией
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